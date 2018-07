Auto van 17-jarig meisje slaat af op spoorwegovergang, vader zwaargewond

In Groningen heeft vanochtend een tragisch ongeluk plaatsgevonden. Een 17-jarig meisje schrok zo erg van de alarmsignalen bij een spoorwegovergang, dat haar auto afsloeg. Hierdoor knalde er een trein volop tegen haar auto aan.

Na het ongeluk kon het meisje zelf uit haar auto klimmen en werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Haar vader is er erger aan toe.

Ernstig gewond

Omdat het meisje pas zeventien is, reed ze op het moment van het ongeluk onder begeleiding van haar vader, die op de bijrijdersstoel zat. De politie van Groningen laat weten dat de 47-jarige vader ernstig gewond is geraakt: de man raakte bekneld in de auto en moest door de brandweer eruit worden gehaald.

Soortgelijk ongeluk

In mei vond een soortgelijk ongeluk plaats. Een 66-jarige rijschoolhouder uit Amersfoort kwam om het leven, nadat een 18-jarige vrouw de lesauto af had laten slaan op een spoorwegovergang in Bussum. Zij kon net op tijd de auto ontvluchten, maar haar rijinstructeur overleed ter plaatse.

We wensen de vader en het meisje veel sterkte toe.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP