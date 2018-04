Automobilist rijdt verder na aanrijding met 5-jarig jongetje

Een 5-jarig jongetje is gisteren in Breda aangereden. De automobilist wilde niet stoppen na het ongeluk.

Het jongetje dat geraakt werd moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De kleuter heeft er een gebroken voet aan overgehouden.

Schrikken

Het kindje was buiten aan het spelen met een groep vrienden toen het misging. De auto week wat uit naar links, waarschijnlijk om de groep kinderen te ontwijken. Toch reed de wagen over de voet van het jongetje heen en stapte de automobilist niet uit om te helpen.

De familie van het jongetje zeggen dat ‘hij heel erg geschrokken is’. Een familielid laat weten:”Hij was buiten aan het spelen. Toen kwamen er plots kinderen naar ons toe, ze riepen dat er heel veel bloed was. Ik schrok natuurlijk enorm. Het bleek dat de auto over zijn voet heen was gereden”.

Uiteindelijk is de man opgepakt door de politie, die de auto bestuurde. Hij verzette zich tijdens het aanhouden en sloeg zelfs een agent op het hoofd. De auto van de man is in beslag genomen.

Bron: Omroep Brabant. Beeld: iStock