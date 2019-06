Automobilist in Rotterdam schrikt zich kapot: 20.000 bijen op zijn portier

Een man die zaterdagavond in Rotterdam Prins Alexander zijn auto in wilde stappen, schrok zich een ongeluk: op de deur van zijn auto hadden zich duizenden bijen verzameld.

De eigenaar van de auto wist niet hoe snel hij de hulpdiensten moest bellen. Op Facebook schrijft de Politie Rotterdam-Oost dat hij “in wanhopige toestand de politie belde”. Wat bleek? Een stel ‘grapjassen’ had zijn auto voorzien van een zoete substantie, wat de bijen wel konden waarderen. Massaal vlogen ze erop af. De politie schakelde een imker in, die de zwerm wist te vangen. De politie laat weten dat de circa 20.000 bijen een ander plekje krijgen. Waar ze precies vandaan komen, is nog onduidelijk.

Bron: Facebook. Beeld: iStock