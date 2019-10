In dít land krijgen automobilisten een boete als ze voetgangers nat maken

Keihard door een plas rijden in de hoop passerende voetgangers nat te maken: hier in Nederland levert het je hooguit een scheldpartij op, maar in het Verenigd Koninkrijk kom je er niet zo gemakkelijk vanaf.

Britse automobilisten riskeren namelijk een boete van maar liefst €5.500 als ze expres iemand nat rijden.

Smak geld

“Door een plas rijden om voetgangers nat te maken, is verboden,” zo twitterde een verzekeringsbedrijf onlangs. De reden? Het valt onder onvoorzichtig en ongepast rijgedrag. Pete Williams, woordvoerder van autoverzekeraar RAC, legt uit: “Iedereen die weleens volledig doorweekt is geweest nadat een automobilist door een grote plas reed, vindt het terecht dat de chauffeur daar een boete voor krijgt.” Hoewel de meeste automobilisten er met een boete van €100 vanaf komen, zijn er uitzonderingen. “Als ze weigeren te betalen en voor de rechter moeten komen, kan die boete oplopen tot ruim €5.500, maar die kans is niet groot.”

Vies weer

Het onderwerp is momenteel heel actueel, omdat het deze week ontzettend vies weer is in Engeland. Het is ijskoud, er staat een ijzige wind en het regent hard. Niet bepaald de fijnste weersomstandigheden om doorweekt te raken door een ‘grappige’ automobilist…

