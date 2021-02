“Avondklok wordt 3 weken verlengd en kappers mogen 2 maart weer open”

Van de koudste nacht in twee jaar tijd, naar de warmste 21 februari ooit. Hoe is het toch mogelijk? Ach, geniet maar van het lenteweer zolang het duurt. Want vanaf déze dag zullen de temperaturen weer dalen.

Sinds het weekend van 20 en 21 februari is het lekker warm. Sterker nog, er is weer sprake van een warmterecord. De temperatuur in de Bilt steeg naar 14,9 graden. En dat is de hoogste temperatuur op 21 februari ooit gemeten. Het vorige record stond namelijk op 14,8 graden in 1949. Ook in de rest van het land zijn de temperaturen zacht en kan het zelfs oplopen tot een graad of 19 in het zuiden van het land.

Advertentie

Lenteweer

En er is goed nieuws: die warme temperaturen houden nog wel even aan. Zo zal het maandag tussen de 14 en 20 graden worden en is er sprake van een matige zuidelijke wind. Ook op dinsdag kunnen we genieten van het zonnetje, al is het die dag iets bewolkter. Maar niet getreurd, woensdag en donderdag trekken die wolken weer weg en wordt het tussen de 12 en 18 graden, met kans op een graadje of 20 in het zuidoosten.