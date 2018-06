Zó gaat het nu met Ilona en Aydina na 'Mr. Frank Visser doet uitspraak'

In ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’ komen heftige burenruzies voorbij, maar die van Ilona en Aydina in Arnhem was misschien wel een van de meest spraakmakende.

De dames konden elkaars bloed wel drinken en de emoties liepen dan ook hoog op. De reden? Ilona’s keffende chihuahua’s, die Aydina tot waanzin dreven.

Bang dochtertje

Aydina schold Ilona de huid vol. Daar ging ze zó ver mee, dat Ilona’s peuterdochtertje niet meer thuis durfde te wonen – uit angst voor de buurvrouw. Dat kon zo niet langer, en daarom schakelden de buurvrouwen meester Visser in. Hij oordeelde dat de chihuahua’s inderdaad teveel lawaai maakten en Ilona het best aan een ander onderkomen geholpen kon worden.

Nieuw stekkie

Nou, dat is gelukt, blijkt als presentator Viktor Brand Ilona in Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? weer opzoekt. Ze is nu hartstikke happy in een nieuw stekkie met haar dochtertje en, jawel, haar twee chihuahua’s. Mams woont aan het eind van de straat, zuslief drie deuren verder en geen buur die nog heeft geklaagd over het geblaf van de viervoeters. Maar van Aydina is Ilona nog lang niet af.

Schelden gaat door

Hun kinderen gaan naar dezelfde school. Ilona vertelt dat er nog altijd haat en nijd bestaat tussen haar en Aydina. “Als we de kinderen naar school brengen, is het nog steeds kijken en schelden en doen.” De moeder omschrijft hoe ze ‘kankerhoer’ naar haar hoofd geslingerd krijgt, en: “‘Met je kankerhonden’, ‘Je verkiest je honden over je kind’… zulke dingen.” Hoe haar dochtertje dat vindt? “Die kan alle woorden opnoemen.”

Grrr

Heftig dus, nog steeds. Maar Ilona houdt de eer aan zichzelf. Zij en haar dochter zijn nu gelukkig en dat is het allerbelangrijkst. Aydina komt in de terugblik overigens niet aan het woord: die is he-le-maal klaar met de zaak en laat dus nog steeds haar tanden zien.

Je kunt de aflevering van Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? hier terugkijken.

Bron: Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? (SBS6). Beeld: screenshot SBS

