Dít is waar de B. van Ali B. echt voor staat

Hij is misschien wel de bekendste rapper van ons land. En zéker de grappigste. Maar hoezo heet Ali B. eigenlijk Ali B.?

Voluit heet de 36-jarige artiest uit Zaandam Ali Bouali. Twee keer ‘ali’, dus.

Blij mee

Momenteel is hij te zien als coach in The Voice of Holland. Het is alweer zijn 5e seizoen en hij is nu de langstzittende coach die meedoet. Zo vanzelfsprekend ging het allemaal niet. “Ik was eigenlijk van plan om nee te zeggen”, liet hij eerder weten. Hij vond in eerste instantie dat hij er als rapper niet zoveel te zoeken had. Dat hij toch mee heeft gedaan en nog altijd meedoet, is een van de beste beslissingen in zijn leven geweest.”Het is niet alleen een van de leukste dingen in mijn carrière geworden, maar ook in mijn hele leven. Dit gaat over muziek, mijn passie. Over optreden, ontwikkelen, beleving.”

Kleding

De rapper ziet er vaak stoer en goed gestyled uit. Verder vertelt Ali dat hij ondanks zijn succes ‘lekker gewoon is gebleven’. Zijn kleding koopt hij altijd bij de H&M of de Zara. “Natuurlijk zie ik al die rappers met dure kleding en merktassen lopen. En dan denk ik ook weleens: moet ik dat niet ook doen?” Toch laat hij die dure spullen lekker voor wat het is. “Dan denk ik: wat ben je voor zielige gast joh? Heb je dat nodig? Kun je het niet meer op persoonlijkheid? Moet je compenseren met dure kleren? En dat stemmetje is bij mij zo luid dat ik het niet kan negeren.”

