Vrouw werd geboren zonder baarmoeder, maar is toch bevallen van een kind

Een bijzondere gebeurtenis in de Verenigde Staten: een vrouw die zonder baarmoeder ter wereld kwam, is tóch bevallen van een kindje. Ze kon moeder worden dankzij een baarmoedertransplantatie. Een unicum.

Het kindje kwam middels een keizersnede ter wereld in het Baylor University Medical Center in Dallas (Texas). Transplantatiechirurg Liza Johannesson is ontzettend blij dat het gelukt is. “Ik denk dat iedereen tranen in de ogen had toen het kindje geboren werd, ik zeker”, vertelt ze in Time. Ook de verloskundige vond het een bijzondere dag. “Ik heb heel wat kindjes op de wereld gezet, maar deze was wel heel speciaal. Toen ik als verloskundige begon hadden we niet eens echo’s, nu is het mogelijk om de baarmoeder van een andere vrouw te gebruiken.”

Donor

De kersverse moeder wil graag anoniem blijven om zo de identiteit van haar kindje te beschermen, maar de vrouw die haar baarmoeder gedoneerd heeft, wil haar verhaal wel graag vertellen. Tayler Siler (36) is verpleegkundige en moeder van een jongen van 6 en 4. Zij en haar man hadden al besloten dat 2 kinderen genoeg was en wilden een ander ook de kans geven om moeder te kunnen worden. “Ik heb familieleden die problemen hebben om zwanger te raken en dat is niet eerlijk”, vertelt ze. “Het is fantastisch als we die kans kunnen vergroten.”

‘Tranen in mijn ogen’

Taylor onderging verschillende fysieke en mentale onderzoeken voordat ze toestemming kreeg om haar baarmoeder af te staan: een operatie waarvan ze twaalf weken moest herstellen. Taylor kende de vrouw die haar baarmoeder ontving niet, maar ze wisselden gegevens uit op de dag van de operatie. Daarna kreeg ze twee brieven: eentje waarin de vrouw vertelde dat ze zwanger was en afgelopen week één waarin stond dat ze moeder was geworden. “Ik krijg al tranen in mijn ogen als ik aan haar denk”, aldus Taylor. “Ik denk dat ze de rest van mijn leven in mijn gedachten zal blijven.”

Bron: Time. Beeld: iStock.