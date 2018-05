Baasje laat hond achter in auto met opvallend briefje: "Sla mijn ruit niet in!"

Honden worden te vaak nog in een snikhete auto achtergelaten. Er zit voor de politie dan niets anders op dan de ruit in te tikken en het dier te bevrijden.

Een baasje uit New York weet van deze gang van zaken. Hij liet zijn trouwe viervoeter achter in de auto, mét airconditioning aan. Dat kunnen omstanders natuurlijk niet weten, dus daarom liet de man een briefje op de autoruit achter.

Airco met cd’tje op

“Sla mijn ruit niet in!”, staat er op het papiertje. “De airco staat aan en hij luistert naar het nieuwe album van Post Malone (een Amerikaanse zanger, red.).”

The dog doesn’t looked too pleased with the Post Malone album pic.twitter.com/p5CyGGeVpM — cj Fentroy (@Boom_likean808) May 28, 2018

Liever ook niet met airco aan

De Amerikaan is niet de eerste die zijn hond met zo’n mededeling in de auto achterlaat. Vandaag de dag lijkt het de enige manier om te voorkomen dat je huisdier uit het voertuig wordt gehaald. Maar ja, het liefst zouden er helemaal geen dieren in de auto achtergelaten moeten worden – zelfs niet met airco aan, want die kan bij een technisch mankementje zomaar uitvallen met alle gevolgen van dien.

Politie bellen

Wat kun je nou eigenlijk het best doen als je een hond in een snikhete auto aantreft? Op de site van de Dierenbescherming staat dat je in alle gevallen het best eerst de politie kunt bellen via 0900-8844. Vervolgens wordt geadviseerd om de hond eruit te halen, te overgieten met lauw water en hem eventueel te overdekken met een natte doek. Maar laten we hopen dat deze acties nooit nodig zullen zijn.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Twitter, Dierenbescherming. Beeld: Twitter, iStock

Deze honden proberen hun baasjes van hun onschuld te overtuigen, maar ze moeten íets harder werken aan hun pokerface 😉