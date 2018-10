Het baasje van kater Frits schrok zich dood toen zijn geliefde huisdier vrijdag thuis kwam. Het beestje had een ijzeren strop om zijn nek, die daar bewust door iemand moet zijn geplaatst.

In een Facebookpost roept Mich kattenbezitters in Assen op om extra alert te zijn.

Gelokt

Het baasje van Frits denkt dat de strop onderdeel is van een val. “Ik vermoed dat er op been hoogte een schroef of schroefoog wordt vastgezet, en de poes in een hoekje wordt gelokt met vis of kattensnoep. De poes schrikt een keelt zichzelf,” aldus Mich. Hij vraagt andere kattenbezitters dan ook om ‘extra alert’ te zijn en bij verdachte activiteiten direct de politie te bellen.

Bron en beeld: Facebook.