Een 22-jarige studente heeft haar hamster door de wc gespoeld nadat het huisdiertje niet mee mocht het vliegtuig in.

Als ze terugdenkt aan het moment dat haar hamster in de wc verdween wordt Belen weer emotioneel.

“Ik had echt geen andere opties. Ik was zo bang om het te doen. Het was verschrikkelijk. Ik was emotioneel, aan het huilen. Ik zat daar tien minuten te janken”, vertelt de studente aan een lokale krant.

Twee onmogelijke keuzes

Belen informeerde de Amerikaanse vliegtuigmaatschappij Spirit Airlines tot tweemaal toe of haar hamster mee aan boord van het vliegtuig mocht. “Geen probleem”, was telkens het antwoord.

Totdat het diertje op het vliegveld tóch geweigerd werd. Een vliegtuigmedewerker zou de studente geadviseerd hebben het diertje vrij te laten óf door de wc te spoelen.

Belen besloot voor de laatste optie te kiezen, omdat haar hamster buiten dood zou vriezen of anders aangereden zou worden door een auto.

Niet gedwongen

De studente spant nu een rechtszaak aan tegen de vliegtuigmaatschappij. Spirit Airlines erkent dat ze Belen voorafgaand aan haar vlucht verkeerde informatie gegeven hebben, maar laat tegelijkertijd ook weten dat geen enkele medewerker de vrouw gedwongen heeft haar huisdier door de wc te spoelen.

Belen had er uiteraard ook voor kunnen kiezen haar vliegtuig te missen. Waarom ze dit niet gedaan heeft, is niet bekend.

Bron: De Telegraaf. Beeld: iStock.