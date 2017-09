Boodschap aan baasjes die huisdier achterlaten in orkaan Irma: "We zullen jullie vinden"

Orkaan Irma brengt het leven van zowel mensen als dieren in gevaar. Triest genoeg sloegen veel baasjes op de vlucht, maar lieten ze hun huisdieren vastgebonden aan hun lot over als prooi van het natuurgeweld.

Dat komt die mensen nu duur te staan. De dierenbescherming én de rechtbank is nu driftig op zoek naar de nalatige baasjes die hun beestjes in de orkaan achterlieten. “We zullen jullie vinden en vervolgen.”

Gelukkig werden de flamingo’s in bovenstaande video wél in veiligheid gebracht voor orkaan Irma.

Vastgebonden aan auto’s

Diane Sauve van de plaatselijke dierenbescherming vertelt aan The New York Post hoe ze de meeste dieren aantrof: “Ze waren achtergelaten in een tuin, in een hok of vastgebonden aan bomen of palen.” Ook aan auto’s, zelfs. “Dit is een direct voorbeeld van dierenmishandeling.” Een hond vastgebonden achterlaten is sowieso al verboden in Florida. Tel daar het gevaar van de storm bij op, en het is echt een zwaar misdrijf.

Pittige zoektocht

Nou wordt het een hele opgave om álle nalatige baasjes op te snorren. Maar de dierenbescherming en de rechtbank zetten alles op alles om zoveel mogelijk bewijs te vinden. Vlak voor de komst van Irma alleen al zijn er maar liefst 49 honden en 2 katten in Florida gered. Een schrale troost, vergeleken met de duizenden dieren die zijn overleden bij orkaan Irma, José en Katrina.

Adopteren extra goedkoop

Voor alle in de steek gelaten huisdieren wordt een liefdevol thuis gezocht. Palm Beach County Animal Care geeft een duwtje in de goede richting, door het adopteren van een huisdier nu extra goedkoop te maken. Ook worden er honden en katten naar dierenasiels in andere regio’s vervoerd, om zo ruimte te maken voor de alsmaar groeiende toestroom van dieren.

Pet owners who abandoned animals during Irma will face felony charges https://t.co/z1mUxb2P7b pic.twitter.com/CdJDlgfCxz — KETV NewsWatch 7 (@KETV) 15 september 2017

Te erg voor woorden!

Neem dan geen huisdier! https://t.co/yzBdB8FplE — Tilly Kramers (@TillyKramers) 10 september 2017

Almost 700,000 animals died in Hurricane Katrina. Don’t leave your animals behind, take them to safety with you. #HurricanIrma #Irma pic.twitter.com/oFWYgcA2tv — Thirukumaran R (@ThiruHR) 9 september 2017

Bron: The New York Post. Beeld: Twitter