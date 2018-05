Babette van Veen zet bijzondere stap in carrière

Babette van Veen is ondertussen alweer een paar jaartjes teruggekeerd in soapdorp Meerdijk en is niet meer uit Goede Tijden Slechte Tijden weg te denken.

Toch heeft de actrice ervoor gekozen om naast het acteren én het zingen (want ja, dat doet ze ook nog) iets anders te gaan doen.

Babette van Veen heeft namelijk een kinderboek geschreven en dat ligt eind juni in de winkels. Haar boek heet “Prinses Leentje” en het verhaal is geïllustreerd door Annelinde Tempelman (die overigens echt de allerleukste Instagram-pagina heeft).

Prinses Leentje

Het prinsesje gaat in het boek op een avontuurlijke reis om zo haar ouders weer gelukkig te maken, want die zijn volgens haar helemaal knetter: ze praten namelijk niet meer met elkaar en Leentje wil daar verandering in brengen.

Het kinderboek wordt 28 juni gelanceerd en is hier alvast te reserveren. Schrijven is niet helemaal nieuw voor Babette en het onderwerp ook niet; eerder maakte ze al Hartenvrouw, een non-fictie boek voor volwassenen, over haar scheiding van Bas Westerweel. “‘Toen er met mijn scheiding een deur dicht ging, ging er een andere open.”

