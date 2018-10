Babette van Veen deelt oud vakantiekiekje met Katja en Guusje

Halverwege de jaren 90 veroverden Babette van Veen, Katje Schuurman en Guusje Nederhorst de Nederlandse hitlijsten als het trio Linda, Roos en Jessica, maar ook buiten werk konden ze het goed met elkaar vinden. De drie gingen zelfs met elkaar op vakantie, zo blijkt uit een kiekje dat Babette vandaag op haar Instagram deelde.

“Ben mijn laptop aan het opruimen, zo leuk! We werkten niet alleen dag en nacht samen, we gingen tussendoor ook samen op vakantie. In mijn hart voor altijd en eeuwig,’’ schrijft ze bij de foto.

Grote hit

De drie vrouwen werkten jaren samen in de soap Goede tijden, slechte tijden, en brachten in 1995 als grap de single ‘Ademnood’ uit. Het nummer kwam op nummer 1 van de Nederlandse hitparades en ook later scoorden het trio nog vijf grote hits.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Babette Van Veen (@babettevanveenofficial) op 2 Okt 2018 om 12:36 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram/Wikipedia. Beeld: ANP