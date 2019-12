Babette van Veen steekt volgers hart onder de riem met eerlijke boodschap

Babette van Veen heeft een heftig jaar achter de rug. De actrice laat op Instagram weten dat dingen niet altijd lijken zoals ze zijn, een boodschap die bij haar volgers voor ontroering zorgt.

Anders dan haar vrolijke fotocollage doet vermoeden, was haar jaar niet altijd even leuk.

Advertentie

Hartkloppingen

“2019, ik weet nog steeds niet precies wat ik van je vond,” zo schrijft ze bij de collage. “Deze foto’s waren het meeste geliked, maar als ik ze zie, denk ik aan wat ik toen meemaakte. Zeker een derde was heftig, ik had hartkloppingen (heel normaal btw), mijn naasten hadden het zwaar en ik was sip, vind ik zo’n schattig woord,” somt ze het vervolgens op.

Parelsnoer van gelukjes

“Dus niks is wat het lijkt of ‘liked’. Maar één van de voordelen van proberen te leven in het nu is dat je weet dat het maar tijdelijk is (hoe tegenstrijdig ook) en alles wordt altijd beter. Ik geniet extra van de kleine dingen, omdat je op de grote dingen vaak geen invloed hebt. Dus zullen we van 2020 een parelsnoer van gelukjes maken? En laat alles maar gaan zoals het moet gaan.”

Reacties volgers

De volgers van Babette zijn onder de indruk van haar boodschap. “Mooie vrouw, mooi mens en nog mooier geschreven!” zo schrijft iemand. “Wauw, mooi ‘gesproken” zo schrijft een ander. “Prachtig omschreven!” laat een ander tenslotte weten.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP