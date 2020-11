De afgelopen weken speelde Babette van Veen meerdere rollen. Naast haar personage van Linda in Goede tijden, slechte tijden, mocht ze namelijk ook in de huid kruipen van De Vlinder in The masked singer.

Een opvallende verwijzing hiernaar in GTST, blijkt was dat dan ook wel heel toevallig.

Advertentie

Babette van Veen in GTST

Momenteel heeft Babettes personage Linda het niet makkelijk in Goede tijden, slechte tijden. Haar is wijsgemaakt dat haar man Anton op een datingapp zit en op zoek is naar een avontuurtje buiten zijn relatie. Linda maakt een profiel aan om haar man in de gaten te kunnen houden. En de naam die ze daarvoor gebruikt, is wel heel bijzonder. Linda verschuilt zich namelijk achter de naam ‘Vlinder31’.

De Vlinder in The masked singer

Ook Babette van Veen verschuilde zich enige tijd achter een vlinder. In The Masked Singer zong zij namelijk de sterren van de hemel in haar vlinderpak. Het leek er dan ook op dat dit een hint was van Babette zelf.