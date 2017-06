Baby wordt geboren op 10 kilometer hoogte en krijgt dít bijzondere cadeau

Als je zwanger bent, denk je eraan om of thuis te bevallen of in het ziekenhuis, maar in het vliegtuig op 10 kilometer hoogte is niet helemaal de plek waar je aan denkt voor een bevalling. Dat dacht zowel deze moeder als de moeder in de video ook.

Een moeder kreeg tijdens een vlucht van Saudi-Arabië naar India ineens weeën. Ze was nog niet dichtbij de uitgerekende datum en mocht dus nog vliegen. Gelukkig schoten de bemanning en een verpleegster die aan boord waren meteen te hulp en zorgden ervoor dat het jongetje op 10 kilometer hoogte gezond geboren werd.

Vliegtickets

Het vliegtuig maakte een noodlanding in Bombay zodat moeder en kind naar het ziekenhuis gebracht konden worden. Het gaat goed met de moeder en haar zoontje. Om dat te vieren, gaf de vliegmaatschappij het jochie een wel heel bijzonder cadeau: een leven lang gratis vliegtickets. Als dat geen wereldreiziger wordt…



Bron: AD.nl. Beeld: iStock.