Zoeter dan zoet: baby André danst terwijl zijn vader 'Leef' zingt

André Hazes heeft een flinke schare fans, maar zijn allergrootste fan is toch wel zijn zoontje. In een nieuw filmpje is te zien André junior los gaat op zijn vaders muziek.

Terwijl het ventje op het aanrecht zit, zingt papa Hazes zijn hit Leef. En dat triggert de kleine om te gaan swingen. De muzikaliteit en moves zitten er nú al in!

Hou van jou. Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 2 Apr 2018 om 11:59 (PDT)

Gezellig Pasen

Baby André heeft er een gezellig weekend op zitten. Zo ging hij brunchen met papa en mama én smikkelde hij van een paasdiner. En o ja, er werd ook heerlijk geknuffeld.

Paasbrunch 🐰 Een bericht gedeeld door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 1 Apr 2018 om 9:11 (PDT)

L o v e Een bericht gedeeld door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 2 Apr 2018 om 3:05 (PDT)

