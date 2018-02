Monique deelt heerlijk zonnige foto met baby André

Monique Westenberg viert samen met baby André Hazes vakantie onder de Spaanse zon. De moeder deelt een foto van zichzelf en haar zoontje op het strand.

“Wat geniet ik met jou”, schrijft Monique bij het lieve moeder-zoonkiekje. Ze stralen!

Wat geniet ik met jou 🤩 Een bericht gedeeld door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 20 Feb 2018 om 7:18 (PST)

Pyeongchang

Samen met haar broer, schoonzus en kleine nichtje Day is de vriendin van André Hazes op vakantie in Spanje. Terwijl zijn liefdes naar de zon toe vlogen, was André zelf in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang om op te treden in het Holland Heineken House. Ook woonde de zanger een aantal wedstrijden van de Olympische Spelen bij om onze Nederlandse strijders aan te moedigen. De papa mist zijn kleine bink, liet ‘ie al weten op Instagram.

IK. MIS. JOU!!!!!!😍😥 Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 20 Feb 2018 om 6:03 (PST)

Geen huldiging, wel feest!❤️ #HHH Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 19 Feb 2018 om 9:28 (PST)

