Baby Annette Gerritsen krijgt schaatsen met de paplepel ingegoten

Annette Gerritsen (32) is de trotse moeder van baby Abbey. Als het meisje niet net als haar moeder fan wordt van schaatsen, eten wij onze, eh, schaats op.

De oud-schaatsster en presentatrice zorgt er namelijk voor dat haar dochtertje schaatsen er met de paplepel ingegoten krijgt.

Olympische Spelen

Gerritsen is nu in Pyeongchang als commentator van de Olympische Spelen. Haar kleine meid van vier maanden oud is gewoon mee, zien we op een foto op haar Instagram. En uit een video bijkt dat de sportster het meisje ook al mee het ijs opneemt. Ze sjeest met haar over de schaatsbaan met een kinderwagen!

Zilver

Annette won tijdens de Olympische Spelen in 2010 zilver op de 1.000 meter. Ook op het WK Sprint presteerde ze: in 2008 werd ze derde en in 2011 tweede.

Bron: Instagram. Beeld: ANP