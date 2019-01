Boer Marc uit 'Boer zoekt vrouw' is vader geworden

Wat een leuk babynieuws deze vrijdag: Boer Marc – die in 2017 meedeed aan het razend populaire tv-programma Boer zoekt vrouw – en zijn vriendin Merel zijn begin deze week de trotse ouders geworden van een zoon.

Vos Melle Jels

Op hun Instagrampagina deelt Boer Zoekt Vrouw het blije babynieuws, inclusief een ontzettend lieve foto van het kersverse gezin. Marc en Merel hebben een zoontje gekregen: Vos Melle Jels.

Advertentie

Niet te omschrijven

“Het is echt een gek gevoel. Je bent op slag verliefd en je weet dat je alles voor dat mannetje wilt doen. En elke keer als je hem ziet, komt er soort drug vrij die je helemaal gelukkig maakt. Te gek! En niet goed te omschrijven”, laat Marc aan de programmamakers weten.

Heen en weer

Met Merel gaat het gelukkig ook goed. “Ik kan helaas geen borstvoeding geven, dus zij is ’s nachts veel wakker natuurlijk”, vertelt Marc. En wat de toekomst brengt? Dat weet het stel nog niet. Marc blijft in elk geval nog twee maanden in Nederland om tijd door te brengen met zijn gezin. “En zodra Vos al zijn inentingen heeft, komen ze mijn kant op”, zegt hij. “We blijven voorlopig heen en weer reizen.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Boer Zoekt Vrouw. Beeld: ANP