Agenten vinden baby die 9 uur lang alleen in het bos lag

Een spannende nacht voor agenten in de Amerikaanse staat Montana. Een verwarde man (32) vertelde dat hij een kindje van vijf maanden had begraven in het bos. Er werd een grote zoekactie op touw gezet.

De politie werd meerdere keren gebeld over de verwarde man die vermoedelijk onder invloed was van drugs. Hij zou een pistool bij zich dragen en had zijn handen al in zijn zakken om het wapen te pakken. De agenten stapten meteen in de auto, maar toen ze ter plaatse kwamen, bleek de man gevlogen.

‘Begraven in de bergen’

Omwonenden maakten zich zorgen, want het kindje waar de 32-jarige man normaal mee gezien werd, was al een paar uur nergens te bekennen. Toen de agenten de man een paar kilometer verderop aanhielden, vertelde hij een warrig verhaal over dat de baby in de bergen was begraven.

Zacht gehuil

Na meer dan zes uur zoeken in het gebied waar ook wolven en lynxen wonen, hoorde een agent om half drie ’s nachts plotseling zacht gehuil. Hij volgde het geluid en vond het kindje met zijn gezicht naar beneden ‘begraven’ onder een stapel puin en stokken. Zijn kleertjes waren nat.

Een wonder

Het kindje is meteen naar het ziekenhuis gebracht en in goede conditie. Een wonder, zeggen de agenten, want het kleintje heeft minstens negen uur lang in het bos gelegen terwijl het slechts acht graden was. Op hun Facebook-pagina schrijft het politieteam dat ze het heftig vinden om te zien wat dit kind de afgelopen 24 uur heeft moeten doormaken. De man is opgepakt.

Bron: Facebook, RTL. Beeld: Facebook