Achter deze prachtige baby schuilt een verschrikkelijk verhaal

Baby Haisley Jo is een plaatje. Maar er zit een waar horrorverhaal aan het pasgeboren kindje vast.



Haar vermoedelijke moeder, de 22-jarige Savanna Lafontaine-Greywind, is toen ze 8 maanden zwanger was vermoord. En daarbij is haar dochtertje uit haar buik gesneden.

Beroven van baby

Savanna’s lichaam werd onlangs gevonden in een rivier in Amerika. Een man en zijn vrouw zijn hiervoor opgepakt. Naar verluidt had de dame de baby gestolen door haar uit Savanna’s lichaam te snijden. Toen haar partner thuiskwam, zou hij haar bebloed aangetroffen hebben, terwijl ze zei: “Dit is onze baby. Dit is ons gezin.”

Dna-test

De politie trof baby Haisley Jo aan in hun appartement, toen ze 2 dagen oud was. Wonder boven wonder maakt ze het goed. Een dna-test moet nog officieel uitwijzen of het meisje inderdaad de baby van Savanna is. Ook een veel bepalende uitslag voor vriend Ashton Matheny, de vermoedelijke vader.

Precies Savanna

Maar bij zowel hem als Savanna’s ouders, diep in rouw, bestaat eigenlijk geen twijfel. Luttele dagen na de bruiloft van Savanna mochten zij Haisley Jo komen bewonderen in het ziekenhuis. “Ze is prachtig”, vertelt Ashton aan WDAY 6, die foto’s van het meisje heeft gedeeld met de wereld. “En ze lijkt precies op Savanna.”

Nog even in het ziekenhuis

Hoe lang het babymeisje nog in het ziekenhuis moet blijven, is niet bekend. Waarschijnlijk wacht het ziekenhuis de dna-test af, en de rechtszaak loopt ook nog. Maar het belangrijkste is dat Haisley Jo leeft en straalt. Dat ze maar een prachtige toekomst tegemoet gaat.

