Ook de baby van de spoedbevalling bakkerij in Hulst is overleden

De baby die via een spoedkeizersnede in een bakkerij in Hulst ter wereld kwam, nadat de moeder een hartaanval kreeg, is helaas ook overleden.

Keizersnede

De zwangere vrouw raakte onwel in de bakkerij. Ze kreeg een hartstilstand en werd gelijk gereanimeerd. De baby is toen met een keizersnede ter wereld geholpen. De vrouw werd toen met spoed per ambulance afgevoerd, maar is uiteindelijk overleden.

Zorgwekkende toestand

De baby werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Toen werd al gezegd dat het kindje nog in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis lag. Helaas heeft ook het kindje het niet gered.

Diepe rouw

“Heel Hulst is in diepe rouw”, zegt burgemeester Jan-Frans Mulder. “Het is een persoonlijk drama, iedereen in Hulst leefde en leeft intens mee met de familie.”

Wij wensen alle nabestaanden ontzettend veel sterkte toe.

Bron: AD.