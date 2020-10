Alles voor gratis wifi: Zwitsers koppel vernoemt baby naar internetprovider

‘Hoera, baby Ziggo is geboren!’ Of: ‘Hoera een meisje, ze heet KPN.’ Moeilijk te geloven toch? Nou, in Zwitserland is het blijkbaar héél normaal. Daar vernoemden ouders hun dochtertje namelijk naar een internetprovider.

In ruil voor 18 jaar gratis internet.

Twifia of Twifus

De Zwitserse internetprovider Twifi startte onlangs een opmerkelijke actie. Wie zijn of haar kleine spruit Twifia of Twifius noemt, krijgt als gezin 18 jaar lang gratis wifi. Het enige wat ouders hoeven doen, is een foto uploaden van de geboorteakte.