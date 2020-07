Goed nieuws! Baby Jayme met spierziekte kan eindelijk behandeld worden

View this post on Instagram

Jayme gaat naar Hongarije! We hebben goed nieuws! Jayme kan behandeld worden in het Bethesda Kinderziekenhuis in Budapest. We hebben alle benodigde documenten naar Hongarije gestuurd en krijgen na het weekend duidelijkheid over de precieze kosten. Als de resultaten van het bloedonderzoek van aankomende week goed zijn, zal Jayme in augustus de behandeling met Zolgensma kunnen krijgen! Wij zijn ontzettend dankbaar dat Jayme de kans krijgt om de behandeling met Zolgensma in Budapest te krijgen, het Bethesda Kinderziekenhuis heeft namelijk de meeste ervaring in Europa met deze behandeling en Hongarije is maar twee uur vliegen. Het gaat eindelijk gebeuren! We hebben er geen woorden voor! We hopen op jullie steun nu het eindelijk duidelijk is waar Jayme behandeld gaat worden! Köszi! https://teamjayme.nl/jayme-gaat-naar-hongarije/