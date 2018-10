Anouk de Mol laat met déze foto zien dat baby Johnny al kan staan

Johnny de Mol, de allerkleinste in de reeks, groeit als kool. Het ventje is een halfjaar oud, maar weet zich nu al prima staande te houden. Letterlijk.

“Kijk hem eens staan”, schrijft trotse moeder Anouk bij een kiekje waarop baby Johnny staat, terwijl hij zich vasthoudt aan de tralies van zijn box.

Vroege leerling

Hij is er redelijk vroeg bij: meestal kan een baby na ongeveer zeven maanden pas staan met steun aan een stoel of tafel. En bij een maand of tien kunnen de meeste kleintjes zichzelf aan een meubelstuk optrekken en blijven staan. Rond de eerste verjaardag kan een kind meestal los staan. Maar dat duurt voor Johnny dus nog wel even. En hé: ieder kind is anders!

Bron: Ouders van Nu. Beeld: ANP.

