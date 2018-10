Baby krijgt in één nacht een vlijmscherpe ‘vampiertand’

De Ierse Tara O’Byrne kreeg de schrik van haar leven toen zij op een ochtend haar 11-weken oude baby uit bed haalde. Haar zoontje Oscar had in één nacht tijd een flinke slagtand gekregen.

Tara twijfelde geen moment en bracht haar zoontje naar het ziekenhuis. Ze was bang dat de tand voor verwondingen kon zorgen én ze wilde uitsluiten dat de kleine Oscar ‘bezeten was door de duivel’.

Erg jong

Ook de artsen konden hun ogen niet geloven. De meeste baby’s krijgen namelijk pas tandjes als ze tussen de vier en zeven maanden oud zijn. Elf weken was dus wel erg vroeg om een eerste tandje te groeien. Daarnaast was de driehoekige vlijmscherpe tand nogal ongebruikelijk voor een mens.

Cyste

Gelukkig bleken er geen bovennatuurlijke krachten aan het werk te zijn. De artsen ontdekten dat de tand was veroorzaakt door een cyste die al op een eerder moment bij Oscar was weggehaald. Uit cystes kunnen in zeldzame gevallen nog weleens tanden of menselijke haren groeien. Normaal gaat dit erg langzaam, maar in het geval van Oscar was het uitzonderlijk snel gegaan.

Kleine Dracula

Er was dus niks ernstigs aan de hand. Het tandje werd getrokken en de kleine Oscar mocht dezelfde dag nog naar huis. Zijn moeder is inmiddels weer gerustgesteld en kan wel lachen om de hele situatie. Ze noemt haar zoontje nu liefkozend ‘kleine Dracula’.

Bron: Unilad. Beeld: Facebook/iStock