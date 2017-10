Blinde baby Miguel kan binnenkort zien, mede dankzij Wesley en Yolanthe

Een peperdure operatie is voor de blinde baby Miguel de enige mogelijkheid om ooit te kunnen zien. Maar zijn Nederlandse ouders hebben hier bij lange na het geld niet voor.

Daarom deden moeder Lieveke en vader Michael een emotionele oproep in het AD. Mét resultaat: financiële hulp komt uit alle hoeken. Ook van Wesley en Yolanthe.

Sclerocornea

Miguel, nu 3 maanden oud, is geboren met de ernstige oogafwijking sclerocornea, waardoor hij niet kan zien. Zijn oogbollen zijn volledig wit. De enige mogelijkheid om zijn oogjes aan het werk te zetten, is een operatie in Amerika waarbij er een kunsthoornvlies wordt geplaatst.

Bloedspoed

Maar de kosten daarvan zijn torenhoog: 110 duizend euro. En bij die operatie zit ook nog eens bloedspoed. “Als de operatie niet binnen een halfjaar wordt uitgevoerd, kan de schade onherstelbaar zijn”, vertelde moeder Lieveke hierover aan het AD. “Ik hoop dat het lukt en dat hij ons ooit kan zien, ik moet er niet aan denken als dat niet kan.”

Wes en Yo

Met een oproep voor donaties, hoopten de ouders het geld voor de operatie bij elkaar te kunnen zamelen. En óf dat gaat lukken. Mede dankzij Yolanthe en Wesley, die ook lucht kregen van dit aangrijpende verhaal. “Dit verdrietige verhaal raakt ons diep”, schrijft Wesley op Instagram. “Wij gaan bijdragen om lieve Miguel te helpen want dit kleine jongetje heeft hulp nodig! Als je kan doneer dan ook heel graag.”

Wil jij ook je financieel steentje bijdragen? Je kunt een bedrag doneren op rekeningnummer NL75 ABNA 0253770513 ten name van L. De Kort.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

BEKIJK OOK:



Bron: AD, Show. Beeld: Facebook