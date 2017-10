Ilona (37) bewaarde haar overleden baby in een plastic bakje in de koelkast

Een miskraam is hartverscheurend. Meestal blijft het lichaampje van het baby’tje achter in het ziekenhuis. Maar dat hóeft niet.

Er is nu een bijzondere manier om het kindje toch even mee naar huis en waardig afscheid te kunnen nemen. De watermethode, heet het. En dankzij verloskundige en moeder Ilona Tiemen, krijgt deze steeds meer aandacht.

Spuugbakje

Toen Ilona na 16 weken zwangerschap zelf een miskraam kreeg, dacht ze terug aan een bevalling waar ze als studente bij was. “Dat baby’tje was ook na 16 weken overleden, en ik weet nog dat de arts het kindje na de bevalling in zo’n kartonnen spuugbakje deed”, vertelt ze aan RTL Nieuws.

Dit vond ze vreselijk om te zien. “Zo’n kleintje verkleurt heel snel, de huid wordt donkerder, en hij vervormt omdat het kraakbeen nog niet sterk genoeg is. Dat is geen fijn beeld voor de ouders.” En daarom besluiten de meeste om het kindje achter te laten in het ziekenhuis, of in een dicht kistje.

Bekend onder verloskundigen

Maar weet dus dat de optie er is om je doodgeboren kindje voor eventjes mee naar huis te nemen en te bekijken, hoe vroeg de miskraam ook is. “Onder verloskundigen is bekend dat je de zwangerschapsrest na een vroege miskraam in het water kunt leggen”, legt ze uit aan RTL Nieuws. “Zo kun je beter zien of die compleet geboren is. Ineens dacht ik: misschien kan ik dit ook doen met mijn kindje.” En zo geschiedde.

Koelkast

De verloskundige legde haar zoontje in een doorzichtig bakje met een laagje water en zette ‘m in de koelkast. 2 dagen lang. Om af en toe te kijken. Daarna heeft het gezin hem begraven. “Hij was puntgaaf. Alles zat erop en eraan. Handjes, voetjes, neusje. Echt een mensje.”

Haar andere 2 zoons, toen 6 en 3 jaar, vonden het niet raar, hun broertje in de koelkast. “De kinderen hadden zich erg verheugd op de baby. Nu kon ik laten zien dat er een baby was, maar dat deze overleden was. Ze hebben zo ook echt afscheid kunnen nemen.”

Heel natuurlijk

Sterker nog: de jongens lieten hun broertje ook aan vriendjes zien. Klinkt misschien gek, geeft Ilona toe: “Je kind staat tussen de drinkflessen en het broodbeleg.” Maar zo gek vóelde het niet. “Omdat ik verloskundige ben, denk ik, maar ook omdat het ons eigen kindje was, iets heel natuurlijks. Hij was dan wel overleden, maar ik was wél moeder geworden.”

Foto’s van foetus

Ook vertelt Ilona dat steeds meer ouders foto’s laten maken van hun overleden baby, en dat dit dankzij de watermethode ook mogelijk is. Hoe klein de foetus op dat moment ook is. En dat levert bijzondere beelden op, waar je er in dit artikel één van ziet.

Wil je meer weten over de watermethode? Lees dan het volledige interview met Ilona of lees haar artikel hierover in het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Facebook De Watermethode

