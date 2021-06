Baby geboren langs N9 in Schagen: “Ter wereld gekomen op het asfalt”

Woensdagavond is er langs de N9 in de Noord-Hollandse gemeente Schagen een baby ter wereld gekomen. Het kindje werd op het asfalt geboren bij hectometerpaaltje 96,2.

Inspecteur van Rijkswaterstaat Esther Hotting was ter plaatse en vertelt het bijzondere verhaal in het Noordhollands Dagblad.

Esther was aan het werk langs het Noordhollands Kanaal ter hoogte van de afslag naar Schagerbrug, toen haar oog viel op een passerende doktersauto, en daarna een ambulance. Ze besloot erachteraan te rijden, om te kijken of ze hulp kon bieden. Tussen Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug stopten de ziekenauto’s.

Op het asfalt

In het dagblad vertelt Esther: “Toen ik de parkeerhaven veilig had afgezet, vroeg ik aan een ambulancemedewerker of er iemand achter het stuur onwel was geworden. Dat gebeurt wel vaker langs de weg, maar de medewerker zei: ‘Nee, we hebben een bevalling’. Dan schrik je wel even. Twee tellen later werd de baby geboren, op het asfalt langs de weg. Ik ben geen dokter, maar voor zover ik kon zien was het een kerngezond jongetje, in een doek gewikkeld en met een mutsje op zijn hoofd.”

Peuter

Esther heeft zich zeer nuttig kunnen maken, door het andere kind van het stel, een peuter die van slag was geraakt door de bevalling, gerust te stellen: “Ik heb hem een knuffel gegeven om mee te spelen. Die hebben we altijd bij ons in de auto liggen. Dat hielp.”

Bijzonder aandenken

De moeder en de baby werden door de ambulance mee naar het ziekenhuis genomen, de vader en de peuter reden erachteraan. Voor Esther zal hectometerpaaltje 96,2 in ieder geval altijd een aandenken zijn aan deze bijzondere dag.

Bron: Linda. Beeld: Getty Images.