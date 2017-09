Moeder krijgt na 40 jaar gelijk: haar baby lag niet in z’n grafkistje

Een bizar en verschrikkelijk verhaal in Schotland: een moeder is er 40 jaar na de begrafenis van haar zoontje achter gekomen dat zijn lijkje helemaal niet in de grafkist lag. Iets wat zij al die tijd al dacht, maar tot nu toe niet kon bewijzen.

Lydia Reid, nu 68 jaar oud, probeerde al ruim 40 jaar een gerechtelijk bevel te krijgen om de grafkist van haar zoontje Gary op te mogen graven. Gary overleed in 1975 in het kinderziekenhuis in Edinburgh toen hij slechts 7 dagen oud was. Op de dag van de begrafenis viel het Lydia op dat zijn kistje erg weinig woog. “Ik zei letterlijk dat er niets in die grafkist lag. De kist was te licht. Ik weet wat het gewicht van een baby is. Mijn zoon lag er niet in. Maar niemand geloofde mij, niemand.”

Eindelijk toestemming

Na al die jaren kreeg ze eindelijk toestemming om de kist omhoog te halen. “Ik wou dat ik het mis had”, zegt Lydia. “Ik wou dat ze mij een stomme oude vrouw zouden noemen. Maar op het moment dat de kist uit de grond kwam, wist ik dat er niets in lag. Het hart zonk me in mijn schoenen. Ik wist niet wat ik moest zeggen.”

Alleen een babypakje

De kist werd onderzocht door een forensisch antropoloog, die alleen een mutsje en een babypakje vond, en een naamkaartje waar Gary’s naam verkeerd op stond gespeld. Maar er werden geen menselijke resten aangetroffen in de kist, nog geen haartje. Tegen de BBC zei de onderzoeker: “Er is slechts één logische verklaring voor en dat is dat het lijk nooit in die kist is gelegd.”

Lydia Reid houdt 42 jaar vol dat haar overleden zoontje niet in de kist lag. En ze kreeg gelijk https://t.co/Tk5PkWr0LT — AD.nl (@ADnl) 2 september 2017

‘Vertel het mij’

Lydia denkt dat het lichaam van haar zoontje tegen haar wil is gebruikt voor onderzoek in het ziekenhuis. Ze voert al jaren campagne om deze onwettelijke praktijken boven tafel te krijgen. “Iemand moet weten wat er met mijn zoon is gebeurd. Ze weten het best. Zij kunnen mijn zoon vinden. Zelfs als hij is verbrand, dan wil ik het weten. Ook als hij ergens in een pot in een ziekenhuis ligt, wil ik het weten. Als het mogelijk is om mijn zoon terug te krijgen, dan wil ik hem terug. Als dat niet kan, vertel me dat dan tenminste. Met die kennis kunnen zij mij eindelijk vrede geven.”

Organen afgenomen

De Schotse organisatie NHS Health Scotland heeft eerder toegegeven dat er tussen 1970 en 2000 ongeveer 6.000 organen van voornamelijk kinderlijkjes waren afgenomen zonder toestemming van de nabestaanden. Lydia dacht al die jaren al dat zoiets ook met haar zoon was gebeurd. Nu kan er eindelijk een onderzoek gestart worden. De Schotse politie is ingelicht en gaat zich over de zaak buigen.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: BBC. Beeld: Istock

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Rouwen vrouwen anders dan mannen? Dit zegt onze rouwdeskundige Daan erover: