Baby (1) krijgt nieuw hart en z'n ouders zijn op zoek naar de donorfamilie

Titus Sickles wordt geboren met een defect hart, maar krijgt een paar maanden later al een nieuw hart. Een klein jaar later zijn z’n ouders op zoek naar de familie van de donor die Titus’ leven redde.

In januari 2018 werd Titus geboren met een hartafwijking. Zijn bloed kon hierdoor niet op de juiste manier door zijn lichaam stromen. Artsen vertelden zijn ouders, Rena en Andy, hij operaties niet zou overleven omdat zijn hart zo zwak was. Het kleine mannetje had een harttransplantatie nodig om te kunnen overleven.

In april dat jaar kwam er een donorhart beschikbaar en onderging Titus een heel zware operatie. Alles is toen goed gegaan en Titus is nu een gezonde jongen. Om zijn eerste verjaardag te vieren, hebben zijn ouders een fotoshoot georganiseerd om op zoek te gaan naar zijn de familie. Ze willen de familie graag bedanken voor het redden van zijn leven.

Op de foto draagt Titus een spijkerbroek en geruite bretels. Hij zit naast een schoolbord waarop staat: “Ik ben Titus! Ik ben geboren op 2 januari 2018 met een heel ziek hart. Ik heb op 7 april 2018 een harttransplantatie moeten ondergaan in Seattle die mijn leven redde. Ik respecteer het als het te veel pijn doet om met ons contact op te nemen, maar ik heb dit contact met de familie van mijn donor nodig zodat ik jullie kan bedanken voor het geschenk van mijn leven. Ik ben gezond en leef dankzij jullie!”

Rena hoopt door middel van de foto in contact te komen met de donorfamilie. “Ik wil ze zeggen dat Titus het fantastisch doet dankzij hen”, legt ze uit. Ook wil ze dat de fotoshoot het bewustzijn voor transplantaties en orgaandonaties vergroot. “Zovelen verliezen hun strijd voordat hun levensredder er pas is. Als meer mensen dit beseffen, zouden misschien meer mensen ervoor kiezen donor te zijn.”

Bron: Daily Mail. Beeld: Facebook (Little Hearts Photography by Sarah Masten, iStock