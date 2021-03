Onderzoekers buigen zich al jaren over de vraag hoe het kan dat sommige kinderen worden geboren met ondergewicht. Maar nieuw onderzoek heeft geleid tot een interessante conclusie.

Wetenschappers uit Rotterdam hebben een grote hoeveelheid data geanalyseerd om voor eens en altijd te kunnen vaststellen waarom sommige baby’s met ondergewicht worden geboren. Daaruit kwamen verschillende conclusies. Zo blijkt dat vooral gezinnen met een laag inkomen en uit bepaalde provincies kinderen krijgen met ondergewicht.

Ondergewicht bij baby’s kan problematisch zijn. Een te laag geboortegewicht kan namelijk leiden tot allerlei (gezondheids-)problemen. Hartaanvallen, depressie, obesitas of slechte schoolprestaties zijn voorbeelden van problemen die kunnen ontstaan bij kinderen met een (te) laag geboortegewicht.

Eerste duizend dagen cruciaal

Dat komt omdat de eerste duizend dagen van iemands leven cruciaal zijn. Dit zijn de duizend dagen vanaf de bevruchting tot het tweede levensjaar. Als je problemen op een latere leeftijd wilt tegengaan, is het belangrijk dat je kindje zo gezond mogelijk is in die eerste duizend dagen.

Ongezonde leefstijl

Moeders spelen een grote rol bij die eerste duizend dagen. Zo kunnen zij de gezondheid en het geboortegewicht van een kindje deels beïnvloeden door gezond te leven. Zo kunnen roken, alcohol en ongezond eten schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid en het geboortegewicht van een baby.

Lage inkomens

Maar wat zeggen de cijfers nou precies over ondergewicht bij baby’s in Nederland? Dat is nogal opvallend. Zo is gebleken dat huishoudens met een laag inkomen twee keer meer kans hebben op kinderen met ondergewicht dan gezinnen met een hoog inkomen. En dan hebben we het over baby’s met een geboortegewicht onder de 2500 gram.

Meeste baby’s met ondergewicht in déze provincies

Daarbij is gebleken dat in bepaalde provincies ook procentueel meer kinderen met ondergewicht worden geboren. Zo krijgen ouders met een laag inkomen in Limburg en Noord-Brabant vaker een baby met ondergewicht dan ouders met een laag inkomen in het Noorden van het land. Ditzelfde zien we in de grote Nederlandse steden. Ook daar krijgen ouders met een laag inkomen vaker een kindje met ondergewicht dan buiten de steden.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Getty Images.