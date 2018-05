Baby met extreem zeldzame ziekte heeft onkambaar haar en lijkt hierdoor op Einstein

Taylor McGowan (1) was vijf maanden oud toen er kleine plukken haar op haar hoofd groeide. De blonde lokken bleven maar groeien en groeien, terwijl geen enkel haarproduct ze in bedwang kon houden. Haar haartjes staan dan ook recht overeind.

Taylor heeft het onkambaar haar-syndroom. Dit is een zeldzame aandoening die slechts honderd mensen op de wereld hebben.

Lekker wild

Haar ouders Cara en Tom hebben van alles geprobeerd om de rechtstaande haartjes van hun dochter in model te krijgen, maar niets hielp. Ze besloten al snel alle producten af te schaffen en het haar van Taylor maar gewoon natuurlijk te laten groeien. “Het meisje houdt ook niet van strikjes of vlechten, dus het zit voortaal lekker wild”, grapt moeder Cara.

Einstein

Degene die deze zeldzame aandoening hebben, krijgen vaak de bijnaam Einstein. Dit komt doordat Einstein ook last had van het onkambaar haarsyndroom. Iedereen met dit syndroom lijkt dan ook een beetje op Einstein. “We hebben onze peuter zelfs een keer opgemaakt als Albert Einstein voor Halloween, om haar aan te moedigen haar unieke haar te omarmen”, vertelt Cara.

Delen

Zoals je op de foto’s en filmpjes hieronder kunt zien, ziet Taylor er met haar pluizige haartjes super cute uit. Om alle schattige foto’s van haar dochtertje met de rest van de wereld te kunnen delen, heeft Cara een Facebookpagina aangemaakt. Op “BabyEinstein2.0” kunnen alle mensen die willen de reis van Taylor volgen en leren ze steeds meer over deze zeldzame aandoening.

Stopcontact

Hoewel Taylor vooral positieve complimenten krijgt, heeft ze ook een paar onvriendelijke opmerkingen naar haar hoofd geslingerd gekregen. “Veel mensen vragen bijvoorbeeld of onze dochter haar vingers in het stopcontact heeft gestoken of dat wij iets hebben gedaan.” Ook op straat krijgen Cara, Tom en vooral Taylor veel aandacht. De ene keer negatief, maar gelukkig krijgen ze ook regelmatig positieve reacties. “Soms is het moeilijk. We willen het publiek aanspreken, maar we willen ook een normaal leven leiden en kunnen winkelen zonder negen of zelfs tien keer te worden gestopt.”

Onzekerheden

Cara hoopt niet dat haar dochtertje door al die negatieve reacties onzeker wordt. Daarom probeert ze Taylor nu al duidelijk te maken dat perfect is zoals ze is. Cara is in ieder geval dol op de pluizebol van haar dochtertje. “Ik vind het persoonlijk prachtig en het past bij haar persoonlijkheid omdat ze erg open en vrij is.” Daar zijn wij het helemaal mee eens Cara. Super schattig!

Zelf ook een beetje last van pluizig haar? In de video hieronder wordt uitgelegd hoe je haar wast zonder dat het gaat pluizen:

