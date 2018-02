Baby Eliz werd geboren op de A13 en krijgt dit geweldige kraamcadeautje

Baby Eliz Inal werd vorige week niet thuis, niet in het ziekenhuis, maar op de snelweg geboren. Het meisje zag op de vluchtstrook van de A13 in Rotterdam het levenslicht.

Nu heeft hebben het meisje en haar gezin een bijzonder kraamcadeautje van Rijkswaterstaat gekregen. Héél toepasselijk, wel.

Letterlijke geboorteplaats

De baby kreeg namelijk haar eigen hectometerpaaltje. Een exacte kopie van de paal waar de auto bij stond, waarin ze werd geboren. En dus prijkt er op de babykamer nu een exacte kopie van hectometerpaaltje Re 18.2 in Rotterdam-Overschie.

Baby Eliz werd afgelopen weekend langs de #A13 bij hectometerpaal Re 18.2 geboren. Heel bijzonder! De trotse ouders van de #snelwegbaby hebben we vandaag een speciaal #kraamcadeau en een persoonlijke boodschap van onze minister @CvNieuwenhuizen gebracht. pic.twitter.com/QxUDSt0vJ7 — Rijkswaterstaat (@Rijkswaterstaat) 23 februari 2018

Baby floepte eruit

Wat ging de bevalling snel, vorige week. Vader Soner sjeesde met 140 kilometer per uur over de snelweg, maar ze konden nooit op tijd in het ziekenhuis zijn. “Mijn vrouw riep dat de baby écht kwam en dat ik direct moest stoppen”, vertelde hij aan het AD. “Toen we stil stonden, zag ik het hoofdje al. Toen ik zei dat ze moest persen, floepte ze er zo uit.”

Moeder en dochter werden na de bevalling met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze maken het beide goed!

