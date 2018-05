Vader laat baby achter in snikhete auto waarna het meisje overlijdt

Katera Barker zou bijna één jaar oud worden, maar is gisteren helaas in de Amerikaanse stad Nashville overleden, nadat haar vader haar in een snikhete auto per ongeluk had achtergelaten.



In Nashville is op dit moment sprake van een hittegolf. Er worden zelfs buitentemperaturen van boven de 31 graden Celcius gemeten. Hierdoor kan de temperatuur in een gesloten auto oplopen tot bijna vijftig graden. Politie waarschuwde ouders al dat ze moeten uitkijken met hun kinderen in de super warme auto’s.

Kinderdagverblijf

Toch ging het gisteren helemaal mis. De vader nam het kleine meisje mee in de auto, omdat ‘ie haar broertje naar een kinderdagverblijf moest brengen. Toen hij weer thuiskwam, parkeerde hij de pick-uptruck op de oprit en pakte hij zijn spullen voor een zakenreis. Tien minuten later haalde een collega hem op en werd de man naar het vliegveld gebracht.

Levenloze baby

Zijn echtgenote ging eind die middag langs de kinderopvang om hun twee kinderen op te halen. Daar kreeg ze te horen dat alleen haar zoontje die ochtend was gebracht. De vrouw raakte al lichtelijk in paniek, maar ging er vanuit dat haar man een logische verklaring had. Maar toen ze hem belde kreeg ze het verschrikkelijke nieuws te horen dat hij het kleine meisje vergeten was. Thuis trof ze de levenloze baby in de snikhete auto aan en alarmeerde gelijk de hulpdiensten. Er was niets meer aan te doen, het bijna één jaar oude meisje werd doodverklaard. Het echtpaar had kort geleden het meisje geadopteerd.

Twintig jaar

Amerikaanse media melden dat de politie de zaak nog verder gaat onderzoeken. De man is nog niet aangehouden, maar als hij schuldig wordt bevonden, moet hij waarschijnlijk voor een lange tijd de gevangenis is. Eerder werd namelijk een vrouw tot twintig jaar cel veroordeeld, omdat haar twee kinderen van 1 en 2 jaar stierven in een oververhitte auto. Al had zij ze wel, hoe schrikbarend ook, bewust opgesloten, om hen een lesje te leren.

Schoen

In de afgelopen twintig jaar zijn in de Verenigde Staten volgens de website noheatstroke.org maar liefst 749 kinderen overleden, omdat ze tijdens een warme dag in een snikhete auto zijn achtergelaten. Politie heeft dan ook ouders op het hart gedrukt bij hoge buitentemperaturen goed op je kinderen in de auto te letten. De politie kwam zelfs met een handige tip. Door één van je schoenen naast het kind te leggen, vergeet je bij het uitstappen nooit meer je kroost achterin. Hetzelfde geldt overigens voor je handtas of je huissleutels.

The toddler, Katera Barker, died after being left in her father’s hot car all day, police said. #cars https://t.co/6emyEJii0Y pic.twitter.com/RcUdeEs9hh — Art Dalvik (@ArtDalvik) May 25, 2018

Bron: AD. Beeld: iStock