Baby van amper 10 maanden oud weegt al 28 kilo

Toen Luis werd geboren woog hij nog gewoon 3,5 kilo, maar het jongetje blijft maar zwaarder worden.

Inmiddels zijn de Mexicaanse ouders van Luis ten einde raad. Luis is nu 10 maanden oud en weegt ruim 28 kilo. Hij kan hierdoor niet lopen of kruipen; hij kan alleen maar zitten.

Gewone broer

Dat is net zoveel als een gezond kind van 9 jaar oud weegt. “Ik dacht dat hij snel groeide omdat ik goede borstvoeding geef”, zegt zijn moeder Isabel. Maar daar ligt het niet aan. Luis heeft een oudere broer die wel een normaal gewicht heeft. De ouders hebben geen idee hoe dit kan gebeuren. Wat wel duidelijk is is dat hun kind speciale medische zorg nodig heeft. Maar dat kunnen de ouders zelf niet betalen.

Wat het jongetje precies mankeert is niet bekend: daar is meer onderzoek voor nodig. Het lijkt vooralsnog volgens artsen te gaan om een zeldzame stofwisselingsziekte. Een hormoonbehandeling zou hem dan kunnen helpen. Zijn ouders zamelen nu geld in om Luis te helpen.

Baby Luis is 10 months old and weighs 28kg. Doctors are trying to determine why he is three times heavier than most children his age https://t.co/zChy8qeeJQ pic.twitter.com/vBneayhvD1

— BBC News (World) (@BBCWorld) 11 november 2017