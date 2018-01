Dode baby gevonden in het toilet van een vliegtuig

Een vrouw is aangehouden door de politie omdat ze haar dode kind achter heeft gelaten in een vliegtuig.

De Indonesische vrouw zou tijdens een vlucht van Bangkok naar Jakarta stiekem zijn bevallen. De medewerkers van de luchtvaartmaatschappij vonden niet veel later een dode baby op het toilet van het toestel.

Droevig

Ze troffen de baby aan in een plastic zak. Het kindje was in een la in het toilet verstopt. De vrouw heeft inmiddels toegegeven dat het om haar baby ging. Met de vrouw ging het na de bevalling erg slecht. De piloot maakte daarom een noodlanding voor haar, zodat medische teams haar konden helpen. Wat er precies is gebeurd met het kindje, is nog niet bekendgemaakt. Ze zag er slecht uit en wordt pas ondervraagd als ze daar toe in staat is”, zo meldt een politiechef.

Bron: AD. Beeld: iStock