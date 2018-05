Joni Reinkemeyer (22) was 19 weken zwanger toen ze hoorde dat er iets ernstig mis was met de baby in haar buik. Hij had namelijk een open ruggetje, maar werd hiervoor geopereerd. “Mijn baby werd twee keer geboren doordat chirurgen hem opereerden tijdens mijn zwangerschap en weer terug plaatsten.”

Echo

De Amerikaanse Joni en haar vriend Chris (28) gingen toen Joni 19 weken zwanger was naar het ziekenhuis voor een echo. Ze waren allebei erg opgewonden en zenuwachtig, want die dag zouden ze te horen krijgen of het een meisje of jongen zou worden. Er stond zelfs een feestje gepland om het geslacht officieel te onthullen aan familie en vrienden.

Open ruggetje

Maar toen kwam de arts met het verschrikkelijke nieuws dat er vocht in de hersenen van de baby terecht was gekomen. Ook zou er mogelijk nog een tumor gevonden zijn. Na meerdere tests in een ander ziekenhuis werd duidelijk dat de baby geen tumor had, maar een open ruggetje. Dit is een aandoening waarbij de ruggenwervels niet goed rondom het ruggenmerg sluiten, waardoor onder andere het ruggenmerg beschadigd kan raken. Dit kan resulteren in bijvoorbeeld verlamming.

Risico

“Ik was in shock toen de arts vertelde dat hij mijn baarmoeder open kon maken om het open ruggetje dicht te maken en daarna de baby zou kunnen terugplaatsen, zodat het verder kon groeien”, vertelt Joni. “Hij zei er wel bij dat een dergelijke operatie nog nooit eerder was gedaan in het ziekenhuis en waarschuwde dat het kindje het risico liep om te sterven.” Toch besloot het koppel dit risico te nemen. “Als we onze baby daarmee een makkelijker leven kunnen geven, willen we ervoor gaan”, zegt Joni.

Weeën

Een maand na de diagnose werd Joni geopereerd. Ze hebben hier een paar weken mee gewacht omdat de baby toen pas groot genoeg was om de operatie te overleven. Op dat moment woog het kindje nog maar 0,454 kilogram. De dokter slaagden erin om het open ruggetje te herstellen. Maar toen Joni wakker werd kreeg ze ineens heftige weeën. “Ik moest in bed blijven liggen, waardoor de weeën uiteindelijk zijn gestopt. Maar ik bleef wel veel pijn hebben. De dokters hadden zich een weg door mijn buikspieren naar mijn baarmoeder moeten banen en ik kon zelfs niet meer alleen rechtop zitten. Ik was daarentegen ook bang dat mijn baarmoeder zou scheuren.”

Twee kilo

Uiteindelijk is alles goed gekomen en werd hun zoontje Jackson tien weken later geboren met een keizersnede. Hij woog 2,070 kilogram en moest nog anderhalve week op de afdeling neonatologie blijven liggen omdat zijn hartslag laag was. Ook bleek hij geelzucht te hebben, maar gelukkig gaat het nu goed met hem.

Twee verjaardagstaarten

Mensen vragen regelmatig aan het jonge stel of ze nu twee keer per jaar zijn verjaardag gaan vieren. “Als je er rekening mee houdt dat hij inderdaad twee keer is geboren, denk ik dat we hem wel twee verjaardagstaarten kunnen gunnen”, grapt de gelukkige moeder.

