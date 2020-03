Baby van prins Dennis en zijn vrouw Aminah geboren

Maleisische prinses Aminah en prins Dennis hebben een kindje gekregen. Of het een jongetje of een meisje is en welke naam het kindje heeft, is nog niet bekend gemaakt. Wel zijn er foto’s naar buiten gebracht van een bijzondere ceremonie.

Prins Tunku Idris deelde op Instagram foto’s van zijn zus Aminah, zijn Nederlandse zwager en de baby. Op de foto’s is te zien hoe zij de ‘cukur jambul’ ceremonie uitvoeren in het koninklijk paleis in Johor Bahru.