Moeder probeert te achterhalen waarom baby van 15 weken oud stierf in haar slaap

De 20-jarige Coralee Andersen had toen ze haar 15 weken oude dochtertje Kara borstvoeding gaf dat de laatste keer zou zijn. Ze bracht het meisje naar bed om de volgende dag haar lichaampje levensloos aan te treffen in de wieg.

“Het is het vreselijkste wat er is. Je brengt een blije baby naar bed en als je wakker wordt is dat het eerste wat je ziet… het was mijn grootste nachtmerrie”, vertelt Coralee aan The Daily Mail. De arts deelde de moeder mee dat de kleine Kara was gestorven aan wiegendood. Het is een onoverkomelijke klap voor Coralee die al eerder twee miskramen moest doormaken.

Enorme persoonlijkheid

Kara kwam met 37 weken ter wereld door middel van een spoedkeizersnede. Ze omschrijft Kara als ‘de allerblijste baby’. “Ze sliep altijd de hele nacht door en had al een enorme persoonlijkheid. Als ik moest huilen, keek ze me geschokt aan en zette vervolgens de grootste lach op. Voor 15 weken was ze al heel slim en alert. Ze was al ver vooruit met haar ontwikkeling.”

Paars verkleurd

En toen brak die afschuwelijke zaterdagochtend aan. Toen Coralee haar ogen die ochtend open deed, zag ze meteen haar dochter liggen. Haar lichaam was voor de helft paars verkleurd en haar lijfje was koud. “Dat krijg ik nooit meer uit m’n geheugen. We pakten haar op, renden naar de auto en brachten haar rechtstreeks naar de spoedeisende hulp. Daar hebben ze geprobeerd haar te reanimeren.”

Wiegendood

Uit de eerste autopsie zijn geen afwijkingen naar voren gekomen. Alles wijst erop dat de baby is gestorven aan wiegendood. “Maar er wordt nog meer onderzoek gedaan om te ontdekken of er misschien toch meer aan de hand is.”

Coralee en haar partner gaan nu door een zware periode van rouw. Toch heeft ze wel advies voor andere ouders. “Het beste wat je kan doen, is meteen hulp zoeken. Laat verder niemand je vertellen hoe je hoort te rouwen.”

Er is een GoFundMe-pagina in het leven geroepen voor mensen die willen bijdragen aan een grafsteen voor het meisje.

Bron: The Daily Mail. Beeld: Twitter, iStock