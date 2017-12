Dit zijn de meest genoemde namen voor het derde kindje van William en Kate

Er bestaat een kans dat het derde kindje van prins William en hertogin Kate bijvoorbeeld Madonna of Barack komt te heten, maar hoogstwaarschijnlijk krijgt het nieuwe prinsje of prinsesje een traditionele, Britse naam.

Wedkantoren in Engeland zijn al helemaal uit over de naam die de nieuwe koninklijke baby volgend jaar gaat krijgen. En eerlijk is eerlijk, de namen waar het meest op gewed worden zijn zo gek nog niet.

Voor de jongetjes:

Charles – naar Williams vader, prins Charles Henry – een klassieke naam in het Britse koningshuis én de officiële naam van prins Harry Philip – naar Williams opa, prins Philip, de man van koningin Elizabeth Frederick – een oorspronkelijk Georgische, koninklijke naam, net als George en Charlotte Arthur – naar de wereldberoemde koning Arthur

Voor de meisjes:

Diana – naar Williams overleden moeder, prinses Diana Elizabeth – naar de huidige koningin, Williams oma koningin Elizabeth Victoria – na koningin Elizabeth de langst regerende vorstin van Engeland Alice – een eerbetoon aan de moeder van prins Philip, die zo heette

Ergens in het eerste halfjaar van 2018 weten we het dan eindelijk. Nog eventjes geduld dus.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Wil jij in de buurt zijn als de baby komt? Boek dan deze geweldige citytrip naar Londen:

3-daagse stedentrip naar Londen 99,- Boek hier

Bron: Flair.be. Beeld: Getty.