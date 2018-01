Babybuikje van Kate Middleton is nu écht goed te zien

Kate Middleton is momenteel in verwachting van haar derde kindje.

Vandaag was ze op bezoek in een ziekenhuis in Londen om meer te weten te komen over kraamzorg en bevallingen.

Liever thuis

En hoewel ze een lichtblauwe jas droeg, is haar babybuik toch goed te zien. In april wordt hun kindje verwacht. Eerder gaf Kate aan graag thuis te willen bevallen. Zo laat een woordvoerder weten: “Ze zijn het er vooral over eens dat thuis bevallen de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis niet zou verstoren. Ze maken zich veel zorgen over de chaos die de eerste twee bevallingen hebben veroorzaakt. Toen kampeerden honderden journalisten en fans buiten en ze willen zo’n situaties liever voorkomen”.

Bron: Kensington Royal. Beeld: ANP