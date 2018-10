Schattiger gaat het niet worden: babygorilla geboren in Artis

Dierentuin Artis heeft er een jonge gorilla bij. De westelijke laaglandgorilla kwam donderdag ter wereld in de Amsterdamse dierentuin. Moeder en kind maken het goed.

Vlak na de geboorte was het even spannend, want de moeder pakte haar baby niet meteen op. Ze was vooral druk met het bestuderen en opeten van de nageboorte, aldus de dierentuin. Daarna nam ze het jong toch bij zich, waarop het begon te drinken. Het geslacht van de nieuwe aanwinst is nog niet bekend. Het is het zesde jong voor de moederaap. Een van haar baby’s werd dood geboren.

Bedreigde diersoort

De westelijke laaglandgorilla is een ernstig bedreigde diersoort. In Artis leven een volwassen mannetje, drie vrouwen, vier jonge mannetjes, een jong vrouwtje en dus nu de pasgeboren baby.

Op Youtube deelde Artis de eerste beelden van de kleine gorilla. En die beelden zijn héél zoet:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: ANP.