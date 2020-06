Deze babynamen waren 100 jaar geleden héél populair

Premium

Ellen (31): “Na die eerste wat stroef verlopende ontmoeting met mijn vader had ik nog niet het idee dat ik een band met mijn vader zou opbouwen. Toch gebeurde dat."

"Al snel zagen we elkaar weer en tijdens elk gesprek kwamen we dichter tot elkaar. Ik lijk meer op hem dan ik aanvankelijk dacht. Het is bijvoorbeeld fijn om nu te weten van wie ik mijn soms absurde gevoel voor humor heb. Natuurlijk is niet alles ineens koek en ei tussen ons. Het blijft een feit dat hij te makkelijk opgaf toen hij mij niet mocht zien van mijn