Voorspeld: deze babynamen worden in 2021 het populairst

Krijgt je zoon of dochter in 2021 een kindje? Of ken je iemand anders die volgend jaar is uitgerekend? Schotel de gelukkige dan dit lijstje babynamen maar eens voor.

Wij vertellen je welke namen in 2021 het populairst zullen zijn én wat de babynamentrends worden.

Korte, Hollandse babynamen

De grootste babynamentrend van 2021? Dat zijn de korte, Hollandse babynamen. Dit zijn oud-Hollandse namen met maar één lettergreep. Denk aan namen zoals Daan en Jan. Maar ook voor meisjes zijn korte, stoere namen leuk. Denk aan: Tess of Eef. Een groot voordeel van deze korte, Hollandse namen is dat er nooit verwarring zal ontstaan over hoe je de naam schrijft.