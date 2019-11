Babynieuws: Anna Drijver en Benja Bruijning ouders geworden van zoon

Anna Drijver en Benja Bruijning hebben een zoon gekregen. Dit maakt het stel bekend via hun agentschap.

Het jongetje heeft de naam Jona gekregen. Dit is het tweede kind van Anna en Benja. Ze hebben ook al een dochtertje genaamd Lea. Zij werd in 2016 geboren. De ouders laten weten op een roze wolk te zitten door de komst van baby Jona: “Wij zijn dolgelukkig en Lea is een trotse en lieve grote zus voor hem.”

Advertentie

Geen huwelijk

Benja en Anna zijn 10 jaar samen. Maar trouwen? Dat wil Anna niet: “Benja zou wel willen, maar ik heb er niks mee. Ik snap niet waarom ik voor de wet ‘ja’ zou moeten zeggen, mijn commitment is er al. En dan al die conventies, dat je allerlei mensen moet uitnodigen en dan een ‘taartmoment’… Het is een stramien waaraan je toch enigszins moet voldoen. Als ik ook maar een beetje het idee heb dat mijn onafhankelijkheid in het geding komt, word ik kribbig. Ik zou daar op mijn bruiloft misschien last van hebben.” aldus de actrice.

Carrière

Op werkgebied gaat het met beide acteurs erg goed. Benja schittert momenteel in het stuk De tolk van java van Het nationale theater. Het stel zal vanaf begin volgend jaar samen te zien zijn in de nieuwe vampierenserie Heirs of the night van regisseur Diederik van Rooijen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP