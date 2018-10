Babynieuws: Epke Zonderland is voor het eerst vader geworden

Vrolijk babynieuws vandaag voor turner Epke Zonderland. Hij is vandaag voor het eerst vader geworden.

Epke (32) en zijn vriendin Linda Steen maakte halverwege juni bekend dat ze in verwachting waren. Afgelopen zaterdag is hun zoontje geboren.

Huwelijksbootje

Op Instagram deelt Epke trots het blije nieuws. “Dankbaar en blij zijn we met de geboorte van onze zoon Bert Eize 13-10-2018”, schrijven ze bij het zoete plaatje van de kersverse ouders samen met hun lieve zoontje. Epke hebben elkaar in 2010 in Heerenveen ontmoet. Vijf jaar geleden vroeg de topsporter zijn vriendin ten huwelijk tijdens een vakantie in Marrakech. In 2016 is het stel in Heerenveen in het huwelijksbootje gestapt.

Bron: Instagram. Beeld: ANP