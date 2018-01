Leuk babynieuws voor acteur Hugh Grant

We dromen nog altijd weg als we voor de 91e keer ‘Notting Hill’ kijken. Maar wereldster Hugh Grant is inmiddels een tikkeltje ouder geworden.

Acteur Hugh is vandaag de dag 57 lentes jong, maar staat nog altijd middenin het leven. Zo maakte hij vandaag wereldkundig dat hij opnieuw vader wordt. Voor de 5e keer in 7 jaar tijd!

Bijna is het zover

Zijn Zweedse vriendin Anna Eberstein (35) is zwanger. Wanneer het kindje precies wordt verwacht, is niet bekend, maar Anna’s moeder heeft tegen de media gezegd dat de baby al gauw zal komen.

Verandering

Met zijn ex, de Chinese Tinglan Hong, kreeg Hugh 2 kinderen: dochtertje Tabitha Xaio Xi (6) en zoontje Felix (4). Saillant detail: 3 maanden vóór de geboorte van Felix beviel zijn huidige vriendin Anna van zoontje John. De twee vrouwen waren dus deels tegelijk zwanger van Hugh.

Daarna kreeg hij met Anna nog een dochtertje, maar haar naam is nooit bekendgemaakt. Hugh is erg veranderd sinds hij vader is, zo zegt hij zelf. “Ik was sowieso al een aardige vent, maar mijn kinderen hebben me alleen maar aangenamer gemaakt”.

Hugh en Anna:

Bron: AD. Beeld: ANP